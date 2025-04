Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Kursplus

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 27,91 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 27,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 27,96 USD. Bei 27,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 158.592 Moderna-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,35 USD erreichte der Titel am 25.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 83,62 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,33 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 14.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,57 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 966,00 Mio. USD im Vergleich zu 2,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -10,228 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

