Moderna Aktie News: Moderna am Vormittag im Plus

Das Papier von Moderna legte um 30.05.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,1 Prozent auf 136,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 137,00 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 137,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 410 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 432,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 109,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 461,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 04.05.2022. In Sachen EPS wurden 8,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 2,84 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6.066,00 USD gegenüber 1.937,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 9,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

