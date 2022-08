Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagmittag im Plus

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 138,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 139,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.352 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2021 bei 392,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 24,97 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Am 03.08.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,24 USD, nach 6,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.749,00 USD – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.354,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

