Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Moderna-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 122,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 123,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.015 Moderna-Aktien.

Am 01.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 336,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 63,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 111,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,89 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.08.2022 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,24 USD, nach 6,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4.749,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.354,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,54 USD fest.

