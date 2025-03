Moderne Kriegsführung

Die Datenanalysefirma Palantir arbeitet mit Everfox, einem Spezialisten für Cybersicherheit im Verteidigungssektor, zusammen, um Softwarelösungen in klassifizierten Netzwerkumgebungen zu verbessern.

Die 2004 vom deutschen Milliardär Peter Thiel mitgegründete US-Firma Palantir ist spezialisiert auf Datenanalyse. Der Geschäftsbereich Palantir Gotham arbeitet viel mit Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten der westlichen Welt zusammen. Das Unternehmen hält sich jedoch äußerst bedeckt was Geschäft und Kunden angeht, jedoch wurde nun bekannt, dass der US-Softwareanbieter eine Partnerschaft mit Everfox vereinbart hat. Wie Everfox in einer Pressemitteilung verlautete, wolle man gemeinsam Kunden unterstützen, die Softwarelösungen in klassifizierten Netzwerkumgebungen betreiben, einschließlich Softwarelösungen für gemeinsame und integrierte Kommando- und Kontrollsysteme.

Diese Partnerschaft - die bereits bei bestehenden Kunden getestet und eingesetzt wird - werde nun auf weitere Kunden mit komplexen Netzwerk- und Betriebsumgebungsanforderungen ausgeweitet. Durch die Anwendung der Lösungen von Everfox auf die KI-Fähigkeiten von Palantir können die Streitkräfte Echtzeit-Geheimdienstinformationen, die von mehreren Sensoren, Plattformen und Netzwerken stammen, schnell verarbeiten, Entscheidungen treffen und auf diese reagieren. Dadurch wird eine umfassende und einheitliche Datenumgebung über verschiedene Bereiche hinweg geschaffen, hieß es.

"Wir sind stolz darauf, mit Everfox zusammenzuarbeiten, um den Einsatz der Streitkräfte zu verbessern", kommentierte Akash Jain, Präsident von Palantir USG die Partnerschaft in der Everfox-Presseaussendung. "Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden unseren Kunden eine transformative operative Effizienz bieten und sicherstellen, dass sie an der Spitze des technologischen Fortschritts im Verteidigungsbereich bleiben."

"Gemeinsame Führung und Kontrolle sind für die USA entscheidend, um mit dem Volumen und der Komplexität der Daten in der modernen Kriegsführung Schritt zu halten. Der Zugang zu diesen Daten entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg einer Mission", so Sean Berg, CEO von Everfox. "Durch die Zusammenarbeit mit Palantir Technologies können wir unsere Kunden durch innovative und hochsichere domänenübergreifende Technologielösungen besser unterstützen."

