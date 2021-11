Amazon entwickelt Clubhouse-Konkurrenten

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.890,00 EUR

• Amazon arbeitet an dem "Project Mic"• Neue App soll das Medium Radio revolutionieren• Die App soll auch für das Auto geeignet seinDie Audio-Only-App Clubhouse machte eine neue Form von Social Networking populär. Musik von großen Künstlern lässt sich über die App jedoch nicht abspielen. Hier kommen andere Unternehmen wie zum Beispiel Spotify ins Spiel, die mithilfe von Audio-Only-Plattformen das Medium Radio revolutionieren wollen. Nachdem Spotify die Morningshow "The Get Up" veröffentlichte, arbeitet nun auch Amazon daran, in das moderne Radio-Geschäft einzusteigen.

Codename "Project Mic"

The Verge konnte eine Präsentation des US-amerikanischen Online-Händlers einsehen, in der das Projekt mit dem Codenamen "Project Mic" vorgestellt wird. Aus der Präsentation soll hervorgehen, dass Amazon eine neue App entwickelt, die es jedem ermöglichen soll, eine Live-Radiosendung mit Musik zu erstellen und zu verbreiten. Einschalten sollen Zuhörer über die App selbst, Audible, Amazon Music, Twitch und mit Alexa ausgestattete Geräte können. Über die Alexa-Geräte soll es dann auch den Zuhörern möglich sein, stimmlich mit der Sendung zu interagieren. Zusätzlich soll die App auch für den Nutzen im Auto optimiert sein, so The Verge. Die Anwendung soll vorerst in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. Eine offizielle Stellungnahme gibt es seitens Amazon jedoch noch nicht.

Amazon will das Radio neu erfinden

Das Ziel von Amazon soll es sein, das Radio neu zu erfinden und zu demokratisieren. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, aus Amazons Musikkatalog auszuwählen und ein eigenes Programm zusammenstellen zu können, erklärt The Verge. Ein Vorteil der App soll sein, dass die Sendungen lokalisiert, also auf den Wohnort der Moderatoren zugeschnitten, werden können. So kann die Sendung sogar Werbung erhalten, die auf den jeweiligen Standort ausgelegt ist. Die Interaktionen sollen über die Echo-Geräte stattfinden, womit auch die Call-in-Erlebnisse nachgeahmt werden sollen.

Alexa fürs Auto

Außerdem verkauft Amazon ein mit Alexa ausgestattetes Bluetooth-Gerät für Autos - "Echo Auto". Seit der Markteinführung gab es jedoch keine neue Version des Geräts, so The Verge. Auch mit Autoherstellern soll Amazon zusammenarbeiten, um Fahrzeuge direkt mit dem Sprachassistenten Alexa auszustatten. Damit könnte der Internet-Gigant erreichen, dass die neue App ihre Zuhörer besser erreicht, erklärt The Verge.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

