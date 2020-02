MOL Hungarian Oil and Gas A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A ließ sich am 21.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MOL Hungarian Oil and Gas A die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,084 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MOL Hungarian Oil and Gas A 4,45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,94 Milliarden USD umgesetzt worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,200 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,505 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 16,95 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,581 USD und einem Umsatz von 17,06 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.net