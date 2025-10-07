Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Mondelez legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 61,98 USD.
Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 61,98 USD. In der Spitze legte die Mondelez-Aktie bis auf 62,09 USD zu. Bei 61,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 116.004 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 72,70 USD. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 14,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,79 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,93 USD.
Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,02 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
