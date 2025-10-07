Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Mondelez am Dienstagabend zu

Kurs der Mondelez

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 62,88 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 62,88 USD. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 63,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.044.788 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,70 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,62 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 16,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,68 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

