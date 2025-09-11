Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 62,23 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 62,23 USD. Die Mondelez-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,51 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,62 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.292 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,97 USD. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 22,08 Prozent zulegen. Am 06.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2025 3,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

