Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Abend nach

Die Aktie von Mondelez gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 62,34 USD.

Die Mondelez-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 62,34 USD abwärts. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,23 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.526.086 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 13,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umsetzen können.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,02 USD im Jahr 2025 aus.

