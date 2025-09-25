Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagnachmittag schwächer

So bewegt sich Mondelez

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 62,84 USD ab.

Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 62,84 USD nach. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,71 USD ab. Bei 63,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 140.631 Mondelez-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,11 USD. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 14,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Am 29.07.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Mondelez-Aktie.

