Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez präsentiert sich am Freitagabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 63,02 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 63,02 USD. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,26 USD aus. Bei 62,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 680.270 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 75,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 14,39 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,79 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,93 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

