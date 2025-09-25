DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.107 +0,4%Nas22.349 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,55 +1,3%Gold3.781 +0,8%
Notierung im Blick

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zieht am Nachmittag an

26.09.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 62,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,31 EUR -0,47 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 62,67 USD zu. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 62,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.174 Mondelez-Aktien.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 19,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,91 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

