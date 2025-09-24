Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Das Papier von Mondelez befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 62,78 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,5 Prozent auf 62,78 USD. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 62,76 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.164.724 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 75,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,06 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,98 Mrd. USD im Vergleich zu 8,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,03 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

