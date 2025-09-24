DAX23.540 -0,5%ESt505.446 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.030 -0,2%Nas22.391 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,75 -0,5%Gold3.737 ±0,0%
Mondelez im Blick

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

25.09.25 16:11 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 64,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
54,40 EUR -0,07 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 64,18 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 64,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 249.659 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 75,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

