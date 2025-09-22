DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.484 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Kursverlauf

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez schiebt sich am Mittwochabend vor

24.09.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Aktie von Mondelez zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mondelez konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 64,48 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 64,48 USD nach oben. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,82 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 709.375 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 16,49 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 16,33 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

