Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Mondelez zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 64,14 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Mondelez-Aktie bei 64,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 127.267 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei 75,11 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,10 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 18,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,79 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

