DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -1,1%Nas23.218 -1,6%Bitcoin76.848 -2,5%Euro1,1738 ±-0,0%Öl61,11 -0,7%Gold4.297 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 Allianz 840400 RENK RENK73 Broadcom A2JG9Z DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Siemens Healthineers-Aktie im Fokus: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3" Siemens Healthineers-Aktie im Fokus: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Mont-Blanc-Tunnel nach Bauarbeiten wieder geöffnet

12.12.25 20:24 Uhr

CHAMONIX (dpa-AFX) - Der Mont-Blanc-Autobahntunnel zwischen Frankreich und Norditalien ist nach Bauarbeiten wieder befahrbar. Am Abend war auf Webcam-Bildern auf der Tunnel-Webseite zu sehen, wie Autos durch die Mautstellen fuhren. Die Verkehrslage war in beide Richtungen normal, hieß es bei der Telefonhotline des Tunnels.

Wer­bung

Die elf Kilometer lange Verbindung war wegen Arbeiten am Tunnelgewölbe 15 Wochen lang nicht passierbar gewesen. Autofahrerinnen und Autofahrer hatten Ausweichrouten nutzen und dafür deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen.

Die Wiedereröffnung folgt auf Hunderte Sicherheitstest, die die Tunnelbetreiber in den vergangenen Wochen durchgeführt haben. Bereits im vergangenen Jahr war der Tunnel wegen Arbeiten am Gewölbe wochenlang gesperrt.

Der Mont-Blanc-Tunnel in den Alpen wurde 1965 eingeweiht. Damals war er der längste Straßentunnel der Welt./rbo/DP/jha