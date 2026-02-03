Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wer­bung Wer­bung

Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat im vergangenen Geschäftsjahr die Prognose erfüllt und stellt für 2026 weiteres profitables Wachstum in Aussicht. Seine Branche sieht der Marktführer bei Laborwaagen, Pipetten und Verbrauchsartikeln nach schwierigen Jahren grundsätzlich zurück auf Kurs

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr auf Basis vorläufiger Zahlen um 4,7 Prozent auf 3,54 Milliarden Euro, das entsprach einem währungsbereinigten Wachstum um 7,6 Prozent. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 11,2 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 29,7 Prozent. Unter dem Strich blieb ein bereinigter Jahresüberschuss nach Minderheiten von 330,7 Millionen Euro bzw. 4,79 Euro je Vorzugsaktie, ein Plus von je rund 18 Prozent.

Der MDAX-Konzern hatte rund 7 Prozent Umsatzwachstum und eine operative EBITDA-Marge von knapp über 29,5 Prozent angepeilt. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 3,54 Milliarden Euro, einem bereinigten EBITDA von 1,05 Milliarden und einem bereinigten Konzerngewinn nach Minderheiten von 333 Millionen bzw. 4,83 Euro je Vorzugsaktie gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Für 2026 erwartet Sartorius ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen rund 5 und 9 Prozent, einschließlich eines Beitrags von etwa 1 Prozentpunkt aus der Akquisition der Mattek Corp sowie den US-Zollzuschlägen. Die operative EBITDA-Marge sollte sich durch Volumen- und Skaleneffekte auf etwas über 30 Prozent erhöhen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV

Wer­bung Wer­bung

12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.980,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 7.021,50 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.987,50 +0,5%

Nikkei-225 (Tokio) 54.722,52 +3,9%

Hang-Seng (Hongk.) 26.827,89 +0,2%

Shanghai-Comp. 4.057,17 +1,0%

Vortag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.797,52 +1,1%

DAX-Future 24.933,00 +1,3%

XDAX 24.842,65 +0,2%

MDAX 31.512,09 +1,1%

TecDAX 3.641,51 +0,8%

SDAX 18.128,17 +0,5%

Euro-Stoxx-50 6.007,51 +1,0%

Stoxx-50 5.141,13 +1,1%

Dow-Jones 49.407,66 +1,1%

S&P-500 6.976,44 +0,5%

Nasdaq Composite 23.592,11 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer fortgesetzten Erholung an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die kräftige Erholung auch der US-Tech-Werte sprang am Morgen auf Asien über und dürfte auch Europas Aktien nach oben treiben. In Europa blickt man am Vormittag auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in Frankreich. Bei den Branchen werden auch Minenwerte erholt erwartet, nachdem auch die Industriemetalle wie Kupfer in Asien weiter anziehen. Dazu steht der Werbesektor im Blick mit schwachen Zahlen von Prosieben, offen sind noch die Zahlen der Werbeagentur Publicis. Auch Sartorius und Akzo Nobel berichten über den Geschäftsverlauf.

Rückblick: Freundlich - Nach einem Start im Minus haben die Aktienmärkte deutlich im Plus geschlossen. Mit Blick auf die jüngste Volatilität bei Bitcoin und Gold blieben Anleger optimistisch für Aktien. Am Nachmittag stützten starke US-Daten etwas. Die Berichtssaison verlief bisher überzeugend und lieferte kein Verkaufsargument für Aktien. Für gute Stimmung sorgte die Aufwärtsrevision des Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie. "Gute Nachrichten aus der Industrie ist man nicht mehr gewohnt", sagte ein Händler. Deutlich gesunkene Ölpreise stützten Titel aus dem Luftverkehr, IAG und Lufthansa stiegen um 3,6 und 2,6 Prozent - Tui kletterten um 3,6 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Nach dem jüngsten Absturz von SAP nach Geschäftsausweis ging es nun um 2,7 Prozent nach oben. Mit einem Plus von 2 Prozent gehörten zudem Deutsche Telekom zu den Gewinnern. Historisch gesehen neigen die Aktien der Telekom sowie der US-Tochter nach einem schwachen Jahresende zu einer deutlichen Erholung in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres, hieß es bei Analysten.

XETRA-NACHBÖRSE

Prosiebensat1 wurden 0,5 Prozent schwächer gestellt, allerdings ohne großen Umsatz, wie ein Händler von Lang & Schwarz einräumte. Der Medienkonzern hatte für 2025 einen Rückgang sowohl bei Umsatz als auch operativem Gewinn gemeldet. Baywa wurden 1,5 Prozent schwächer getaxt - aber ebenfalls bei nur geringen Umsätzen. Der Agrarkonzern hatte vor Gegenwind für seinen Sanierungsplan wegen der Marktentwicklung bei erneuerbaren Energien gewarnt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Starke Konjunkturdaten stützten die US-Börsen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes schoss im Januar klar in den Wachstum anzeigenden Bereich nach oben - und ließ die Markterwartungen weit hinter sich. Erstmals seit zwölf Monaten expandierte der wichtige Index. Ins positive Konjunkturbild fügte sich die Aufwärtsrevision des von S&P Global im Januar ermittelten Einkaufsmanagerindex für die Industrie nahtlos ein. Oracle sanken um 2,7 Prozent. Das Unternehmen will sich in diesem Jahr zwischen 45 und 50 Milliarden US-Dollar besorgen. Mit dem Geld will Oracle ihre Wette auf das Cloud-Computing für KI-Anwendungen finanzieren. Nvidia gaben um 2,9 Prozent nach. Der Plan des Unternehmens, bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, liege auf Eis, berichteten informierte Personen. Disney zeigten sich mit Abschlägen von 7,3 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hatte im ersten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Hohe Werbeausgaben für Kinofilme kamen bei Anlegern aber nicht gut an. Zudem beabsichtigt CEO Bob Iger laut einem Bericht des Wall Street Journal noch vor Ablauf seines Vertrags (31. Dezember) zurückzutreten.

USA - ANLEIHEN

Wegen der Nominierung von Kevin Warsh zum US-Notenbankgouverneur, vor allem aber wegen der starken Konjunkturdaten sanken die Zinssenkungshoffnungen. Die Zehnjahresrendite legte um 4 Basispunkte auf 4,28 Prozent zu.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 18:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1815 +0,2% 1,1791 1,1797 +0,9%

EUR/JPY 183,68 +0,1% 183,42 183,49 -0,1%

EUR/CHF 0,9189 -0,1% 0,9196 0,9205 -1,6%

EUR/GBP 0,8624 -0,0% 0,8627 0,8641 -0,7%

USD/JPY 155,46 -0,1% 155,56 155,54 -0,9%

GBP/USD 1,3700 +0,2% 1,3666 1,3652 +1,6%

USD/CNY 6,9633 -0,0% 6,9662 6,9636 -0,7%

USD/CNH 6,9368 -0,1% 6,9435 6,9395 -0,3%

AUS/USD 0,7019 +1,0% 0,6948 0,6956 +4,1%

Bitcoin/USD 78.445,95 -0,3% 78.697,70 78.987,20 -12,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zog wie schon am Freitag mit der Warsh-Personalie weiter an, der Dollar-Index erholte sich um weitere 0,7 Prozent - dank reduzierter Zinssenkungshoffnungen. Wetten auf eine Dollarschwäche könnten zu weit gegangen sein, urteilte Ökonom Neil Shearing von Capital Economics. Die Nominierung von Warsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden habe die Befürchtungen eines Angriffs auf die Unabhängigkeit der Fed verringert, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.873,09 4.660,78 +4,6% 212,32 +13,2%

Silber 85,04 79,09 +7,5% 5,95 +19,8%

Platin 1.857,42 1.799,68 +3,2% 57,74 +4,4%

Kupfer 6,00 5,83 +3,1% 0,18 +1,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ausverkauf bei Gold und Silber setzte sich fort - begünstigt durch nachlassende Zinssenkungsspekulationen. Die Feinunze Gold ermäßigte sich um 4,7 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von andauernden Gewinnmitnahmen. Verschärfend hinzu kämen erhöhte Einschussforderungen der Terminbörsen. Der jüngste Rücksetzer bei Gold sei eine gesunde technische Korrektur nach einer "irrationalen" Rally in den vorangegangenen Tagen, urteilte Analystin Yuxuan Tang von JPM.

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,89 62,14 -0,4% -0,25 +8,0%

Brent/ICE 65,97 66,30 -0,5% -0,33 +8,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 01:34 ET (06:34 GMT)