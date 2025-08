Der Dollar stabilisierte sich nach den jüngsten Abgaben nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Der Dollar habe Spielraum für eine Erholung, weil die Wachstums- und Zinsdifferenzen günstig blieben, sagte eToro-Analystin Lale Akoner. Es sei unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr mehr als zweimal senken werde, weil die Inflation voraussichtlich hoch bleibe, ergänzte sie.

Am Ölmarkt dominierte weiter die Befürchtung eines Überangebots, nachdem die Opec+-Mitglieder eine Ausweitung der Fördermenge für September beschlossen hatten. Die Preise für Brent und WTI fielen den vierten Handelstag in Folge, diesmal um bis zu 1,7 Prozent.

Beim Gold tat sich nach dem kräftigen Vortagesplus im US-Handel wenig. Die Feinunze verteuerte sich minimal auf 3.379 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

BEIERSDORF

hat vor dem Hintergrund einer anhaltend schwachen Geschäftsentwicklung das Umsatzziel für den Bereich Consumer und den Konzern für 2025 gesenkt. Außerdem reduzierte der DAX-Konzern für 2025 die Margenerwartung für das Segment Consumer. Das Wachstum im Hautpflege-Markt habe sich im zweiten Quartal und zu Beginn des dritten Quartals im Juli schwächer als erwartet entwickelt, teilte Beiersdorf mit. Tesa verzeichnete einen organischen Umsatzrückgang.

Nachfolgend die Halbjahreszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent, Bilanzierung):

BEKANNTGABE PROG PROG

1. Halbjahr 2025 1H25 ggVj 1H25 ggVj 1H24

Umsatz Konzern 5.188 +0,3% 5.226 +1,0% 5.175

-Consumer 4.330 -0,0% 4.374 +1,0% 4.331

-Tesa 858 +1,7% 856 +1,4% 844

Organische Umsatzentwicklung

-Konzern 2,1 -- 2,6 -- 7,1

-Consumer 1,9 -- 2,6 -- 8,0

-Tesa 3,0 -- 2,5 -- 2,9

EBIT vor Sondereffekten 835** -0,3% 854 +1,9% 838

EBIT-Marge vor Sondereffekten 16,1 -- 16,3 -- 16,2

** eigene Berechnung von Dow Jones - ohne Gewähr, Abweichung möglich

COMMERZBANK

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Erträge 3.019 +13% 2.984 +12% 2.668

Zinsüberschuss 2.062 -1% 2.019 -3% 2.078

Provisionsüberschuss 1.004 +10% 985 +8% 910

Risikovorsorge 176 -12% 202 +2% 199

Verwaltungsaufwand 1.616 +6% 1.600 +5% 1.524

Operatives Ergebnis 1.169 +34% 1.116 +28% 870

Eigenkapitalrendite (RoTE) 5,8 -- 4,0 -- 7,3

Ergebnis vor Steuern 676 -22% 601 -31% 869

Ergebnis nach Steuern/Dritten 462 -14% 369 -31% 538

Für das laufende Jahr stellt die Commerzbank nun einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro nach knapp 2,7 Milliarden Euro im Vorjahr in Aussicht. Bereinigt um Restrukturierungskosten soll sich der Gewinn auf 2,9 Milliarden Euro belaufen. Der Nettozinsüberschuss wird nun bei rund 8 Milliarden statt 7,8 Milliarden gesehen. Die bisherigen Prognosen hatten auf einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro bzw bereinigt von 2,8 Milliarden Euro und einen Zinsüberschuss von 7,8 Milliarden Euro gelautet.

FRESENIUS

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 5.571 +2,9% 5.628 +4,0% 5.414

EBIT* 654 -0,9% 640 -3,1% 660

EBIT-Marge* 11,7% -- 11,4% -- 12,2%

Ergebnis nach Steuern/Dritten** 412 +6,2% 387 -0,2% 388

Ergebnis je Aktie** 0,73 +5,8% -- -- 0,69

Organisches Wachstum 5% -- 5,5% -- 8%

* vor Sondereinflüssen

** aus fortgeführten Geschäften (ex FMC)

Fresenius plant für das Jahr nun mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent nach bislang 4 bis 6 Prozent. Beim EBIT werden unverändert 3 bis 7 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt.

QIAGEN

hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 angehoben. Beim Konzernumsatz wird nun mit einem Wachstum bei konstanten Wechselkursen von 4 bis 5 statt "rund 4" Prozent gerechnet. Der Kernumsatz wird 5 bis 6 statt "etwa 5" Prozent höher erwartet.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 534 +8% 523 +5% 496

Operatives Ergebnis* 160 +14% 157 +12% 141

Ergebnis nach Steuern* 132 +7% 131 +7% 123

Ergebnis/Aktie verwässert* 0,60 +9% 0,60 +9% 0,55

* bereinigt

SIEMENS ENERGY

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsenschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24

Auftragseingang Konzern 16.613 +60% 12.517 +21% 10.362

Umsatz Konzern 9.745 +11% 9.645 +10% 8.797

Ergebnis bereinigt Konzern 497 -- 498 -- 49

Ergebnis-Marge bereinigt 5,1 -- 5,2 -- 0,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 615 -- 429 -- -142

Ergebnis je Aktie 0,71 -- 0,45 -- -0,16

Das Unternehmen ist nach einem erneut wachstumsstarken Quartal mit Blick auf die eigenen Jahresziele optimistisch. "Die im zweiten Quartal angehobene Prognose wird erfüllt", sagte der Vorstandschef des Energietechnikriesen, Christian Bruch. "Aktuell bewegen wir uns am oberen Ende des Zielkorridors." Mitte April hatte Bruch die Erwartungen an das vergleichbare Umsatzwachstum um 5 Punkte auf 13 bis 15 Prozent sowie an die Ergebnismarge vor Sondereffekten um 1 Punkt auf 4 bis 6 Prozent hochgeschraubt. Einige Analysten hatten bereits erwartet, dass Siemens Energy jetzt das obere Ende der Spannen ins Visier nehmen würde.

VONOVIA

Nachfolgend die Halbjahreszahlen und die Konsenschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. Halbjahr 1H25 ggVj 1H25 ggVj 1H24

EBITDA bereinigt total* 1.419 +12% 1.404 +11% 1.267

Ergebnis vor Steuern bereinigt* 984 +11% 952 +7% 887

Ergebnis vor Steuern ber pro Aktie* 1,20 +10% 1,14 +5% 1,09

Ergebnis nach Steuern 795 -- 1.167 -- -508

Ergebnis nach Steuern/Dritten 802 -- 1.117 -- -473

Ergebnis je Aktie 0,96 -- 1,33 -- -0,56

Operating Free Cashflow 1.172 +53% 1.083 +42% 764

Vonovia hat die Jahresprognose für den Vorsteuergewinn angehoben und sieht den operativen Gewinn nun am oberen Ende der Zielspanne, nachdem der Wohnimmobilienkonzern die beiden Gewinnkennziffern im ersten Halbjahr deutlich gesteigert hat. Im Gesamtjahr 2025 strebt Vonovia nun einen bereinigten Vorsteuergewinn von 1,85 bis 1,95 anstatt von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro an. Das bereinigte EBITDA sieht der Konzern nun am oberen Ende der Spanne 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro. Die Ziele für 2028 bestätigte Vonovia.

KONTRON

Nachfolgend die Halbjahrszahlen (in Millionen Euro):

BERICHTET

1. Halbjahr 1H25 ggVj 1H24

Umsatz 781 +0,2% 780

EBITDA 146 +78% 82

Ergebnis nach Steuern/Dritten 89 +136% 38

Ergebnis je Aktie 1,45 +138% 0,61

Kontron hat nach deutlichen Zuwächsen beim operativen Gewinn EBITDA das Gewinnziel für das Gesamtjahr angehoben. Das Umsatzziel wurde hingegen wegen der Entkonsolidierung eines Geschäftsbereichs gesenkt. Kontron rechnet für 2025 nun mit einem EBITDA von mindestens 270 Millionen Euro anstatt mindestens 220 Millionen. Auch für 2026 erwartet Kontron durch eine Transaktion positive EBITDA-Beiträge. Der Umsatz soll nun bei 1,8 Milliarden Euro landen, unterhalb der bisherigen Zielspanne 1,9 bis 2,0 Milliarden.

CLIQ DIGITAL

zieht den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen sieht sich bei der Abwicklung von Zahlungen und der Gewinnung neuer Kunden mit Hindernissen konfrontiert, die sich aus den weltweiten Änderungen von Kartensystemen und Acquiring-Banken ergeben.

TELECOM ITALIA

