Gold 3.657,88 3.663,40 -0,2% -5,53 +40,5%

Silber 41,52 41,67 -0,4% -0,15 +47,4%

Platin 1.167,80 1.157,16 +0,9% 10,64 +34,3%

Kupfer 4,61 4,63 -0,6% -0,03 +12,0%

Nach dem neuen Allzeithoch von knapp über 3.707 Dollar beim Goldpreis am Vortag ging es für das Edelmetall nach unten - trotz der von der US-Notenbank in Aussicht gestellten Zinssenkungen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 3.661 Dollar. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen.

BRASILIEN - Geldpolitik

Brasiliens Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 15,0 Prozent belassen.

VOLKSWAGEN

hat am Mittwoch sein "letztes und bestes" Angebot an die von der Gewerkschaft United Auto Workers vertretenen Arbeiter in seinem Montagewerk im US-Bundesstaat Tennessee gemacht. Nun liege nun an der Gewerkschaft, ob sie den Vorschlag zur Abstimmung stelle, erklärte der Autohersteller. Volkswagen bietet nach Unternehmensangaben eine sofortige Lohnerhöhung von 5 Prozent und anschließende jährliche Erhöhungen von 3 bis 6 Prozent über vier Jahre an.

KERING

hat Francesca Bellettini zur neuen CEO der Marke Gucci ernannt. Der Konzern strebt nach Monaten mit enttäuschenden Verkaufszahlen eine Neuausrichtung der Luxusmarke an. Bellettini war bisher stellvertretende CEO von Kering und für die Markenentwicklung zuständig. Ihre Berufung an die Spitze von Gucci erfolgt weniger als ein Jahr, nachdem Stefano Cantino an die Spitze der angeschlagenen Marke berufen worden war.

