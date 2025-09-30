DAX23.801 +0,3%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,55 -0,3%Gold3.817 +1,4%
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

29.09.25 07:29 Uhr

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

US-Präsident Donald Trump soll dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj signalisiert haben, dass er offen für eine Aufhebung der Einsatzbeschränkungen von Langstreckenwaffen aus amerikanischer Produktion sei. Während eines Gesprächs am Rande der Sitzung der Vereinten Nationen habe Selenskyj Trump um mehr Langstreckenraketen und die Erlaubnis, solche Waffen für Angriffe auf souveränes russisches Territorium einzusetzen, gebeten. Trump soll geantwortet haben, dass er nichts dagegen habe, sagten ein hoher US-Beamter und ein ukrainischer Beamter. Allerdings habe der US-Präsident keine Zusagen in der Sache gemacht.

RATING SPANIEN

Die Ratingagenturen Moody's und Fitch haben die Kreditwürdigkeit Spaniens aufgrund der sich verbessernden Wirtschaft und des verbesserten Arbeitsmarktes angehoben. Moody's erhöhte das Rating für Spanien um eine Stufe von Baa1 auf A, während Fitch das Rating von A- auf A steigerte. Beide revidierten ihren Ausblick von positiv auf stabil.

REDCARE PHARMACY

Finanzvorstand Jasper Eenhorst scheidet nach fast sechs Jahren mit Wirkung per Freitag aus dem Vorstand aus. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

KLÖCKNER & CO

veräußert acht Distributionsstandorte in den USA an Russel Metals für vorläufig rund 119 Millionen US-Dollar. Der endgültige Kaufpreis hängt laut Klöckner vom Net Working Capital zum Abschluss der Transaktion und weiteren üblichen Anpassungen ab.

===

