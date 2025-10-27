Quartal ab. Positiv wurden auch die Zahlen von Procter & Gamble (+0,9%) aufgenommen. Alphabet gewannen 2,7 Prozent, nachdem Google und Anthropic eine milliardenschwere Vereinbarung über den Zugang des KI-Unternehmens zu bis zu 1 Million Google-Chips getroffen hatten.

USA - ANLEIHEN

Am Anleihemarkt notierte die Zehnjahresrendite kaum verändert bei 3,99 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1631 +0,0% 1,1629 1,1632 +12,1%

EUR/JPY 177,86 -0,1% 178,01 177,72 +9,1%

EUR/CHF 0,9259 -0,0% 0,9261 0,9251 -1,5%

EUR/GBP 0,8725 -0,0% 0,8728 0,8744 +5,5%

USD/JPY 152,93 -0,1% 153,07 152,78 -3,2%

GBP/USD 1,3330 +0,0% 1,3324 1,3303 +6,4%

USD/CNY 7,0979 +0,0% 7,0979 7,0978 -1,5%

USD/CNH 7,1110 -0,1% 7,1169 7,1249 -3,0%

AUS/USD 0,6547 +0,2% 0,6535 0,6507 +5,1%

Bitcoin/USD 115.657,90 +0,9% 114.630,05 110.502,25 +17,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach den Inflationsdaten wenig verändert. Der Euro stand bei 1,1634 Dollar. Der kanadische Dollar gab zu seinem US-Pendant leicht nach, nachdem US-Präsident Trump die Handelsgespräche mit dem nördlichen Nachbarn abgebrochen hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,88 61,50 +0,6% 0,38 -14,1%

Brent/ICE 66,42 65,94 +0,7% 0,48 -12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach dem Preissprung vom Vortag von über 5 Prozent nach Bekanntgabe neuer Sanktionen gegen Russland, gaben die Ölpreise leicht nach. Für die Notierungen von Brent und WTI ging es um bis zu 0,5 Prozent nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.081,63 4.083,02 -0,0% -1,39 +56,7%

Silber 48,35 48,45 -0,2% -0,11 +68,3%

Platin 1.395,76 1.387,62 +0,6% 8,14 +58,3%

Kupfer 5,22 5,12 +1,8% 0,09 +26,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit der Aussicht auf Zinssenkungen zog der Goldpreis zunächst leicht an, verlor aber schließlich 0,6 Prozent auf 4.098,80 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

ZÖLLE USA/KANADA

US-Präsident Donald Trump reagiert mit Zusatzzöllen gegen Kanada auf die Werbekampagne, die seiner Ansicht nach Aussagen des ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan zu Zöllen falsch wiedergibt. "Aufgrund ihrer schwerwiegenden Falschdarstellung der Tatsachen und ihrer feindseligen Handlungen erhöhe ich die Zölle für Kanada um 10 Prozent über das derzeitige Niveau hinaus", schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social. Die von der kanadischen Provinz Ontario veröffentlichte Kampagne nutzt Audio-Material von Reagan aus dem Jahr 1987, in dem er erklärt, dass er sich trotz der Verhängung von Zöllen gegen japanische Halbleiter in dem Jahr zur Freihandelspolitik bekennt.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im September erneut stark gestiegen. Sie legten um 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte, nachdem sie im August bereits um 20,4 Prozent gestiegen waren und damit eine dreimonatige Phase mit Rückgängen beendet hatten. Der jüngste Anstieg ist auf eine niedrige Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum und auf staatliche Maßnahmen zum Abbau von Überkapazitäten zurückzuführen.

BAYER

kann sein Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA auf den Markt bringen. Wie der Konzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das unter dem Markennamen Lynkuet geführte Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (Hitzewallungen) zugelassen. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.

NOVARTIS

will den US-Biotech-Konzern Avidity Biosciences für 12 Milliarden US-Dollar übernehmen, um seine langfristige Ausrichtung auf die Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen weiter zu stärken. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung getroffen, im Rahmen derer die Adivity-Aktionäre 72 Dollar pro Aktie erhalten sollen, eine Prämie von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Von der Übernahme ausgeschlossen ist eine Tochtergesellschaft von Avidity, die sich auf die Entwicklung von Therapien für Herzkrankheiten im Frühstadium konzentriert.

