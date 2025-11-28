+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 18:11 % YTD

EUR/USD 1,1587 -0,1% 1,1596 1,1595 +12,0%

EUR/JPY 181,19 -0,0% 181,23 181,25 +11,4%

EUR/CHF 0,9324 -0,1% 0,9335 0,9334 -0,6%

EUR/GBP 0,8758 -0,0% 0,8761 0,8759 +5,8%

USD/JPY 156,37 +0,1% 156,28 156,31 -0,5%

GBP/USD 1,3229 -0,1% 1,3237 1,3239 +5,8%

USD/CNY 7,0611 +0,0% 7,0580 7,0608 -2,2%

USD/CNH 7,0744 +0,0% 7,0744 7,0760 -3,6%

AUS/USD 0,6529 -0,1% 0,6534 0,6531 +5,4%

Bitcoin/USD 91.337,50 +0,0% 91.318,00 91.500,45 -4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Donnerstag lief der Greenback weitgehend seitwärts. Analyst Luca Paolini von Pictet Asset Management sah den Dollar 2026 weiter abwerten - bedingt durch eine Konjunkturschwäche in den USA und sinkende Zinsen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,36 59,07 +0,5% 0,29 -17,8%

Brent/ICE 63,65 63,34 +0,5% 0,31 -15,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Donnerstag sank der Goldpreis um 0,2 Prozent - belastet von leichten Gewinnmitnahmen.

ÖL

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.185,01 4.159,13 +0,6% 25,88 +58,7%

Silber 54,14 53,53 +1,2% 0,62 +84,6%

Platin 1.422,55 1.388,85 +2,4% 33,70 +56,8%

Kupfer 5,06 5,06 0% -0,05 +23,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Donnerstag zeigten sich die Ölpreise (+0,2%) kaum verändert. Die ING-Analysten gingen davon aus, dass die Gruppe Opec+ die Förderung bei ihrem Treffen am Wochenende unangetastet lassen werde - fundamental habe sich am Markt kaum etwas geändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHE BANK

ist in der vom Financial Stability Board geführten Liste der systemisch wichtigen und global tätigen Banken eine Größenkategorie nach hinten gerückt. Sie gilt damit als systemisch weniger riskant. Wie der FSB anlässlich der Aktualisierung dieser Liste weiter mitteilte, wurden die Bank of America und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) um jeweils eine Stufe hochgenommen. Die sogenannten G-SIBs müssen wegen ihrer Größe und systemischen Bedeutung zusätzliches Eigenkapital vorhalten sowie zusätzliche, zur Verlustabsorption geeignete Eigenkapitalinstrumente (TLAC). Zudem müssen diese Großbanken über Pläne für die eigene Abwicklung verfügen, erhöhten Datenanforderungen genügen und bestimmte Berichtspflichten erfüllen.

HENSOLDT

verliert ihren Personalvorstand. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, wird Lars Immisch den Vorstand um Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Er gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

