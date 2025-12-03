METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.210,09 4.205,88 +0,1% 4,22 +61,3%

Silber 58,19 58,47 -0,5% -0,28 +100,8%

Platin 1.420,14 1.414,11 +0,4% 6,03 +63,3%

Kupfer 5,17 5,16 +0,1% 0,01 +25,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für den Goldpreis ging es um 0,5 Prozent auf 4.210 Dollar nach unten. Beim Gold und auch beim Silber sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Höchstständen. Silber hatte im Verlauf ein neues Rekordhoch markiert.

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,65 58,64 +0,0% 0,01 -17,4%

Brent/ICE 62,46 62,45 +0,0% 0,01 -15,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Preise für Brent und WTI reduzierten sich im US-Handel um bis zu 1,2 Prozent. Der Markt hänge an den Entwicklungen um ein Kriegsende in der Ukraine, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN - Konjunktur

Das australische BIP ist im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,4 Prozent und im Jahresvergleich um 2,1 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten mit 0,7 bzw. 2,2 Prozent etwas mehr erwartet.

CHINA - Konjunktur

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verlangsamt. Der RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,1 (Oktober: 52,6) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im November auf 49,5 (Vormonat: 50,1) Punkte gesunken.

USA - Geldpolitik

US-Präsident Trump hat angekündigt, seinen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres bekanntzugeben. Zuvor hatte Trump gesagt, er habe sich bereits entschieden, wen er als neuen Chairman auswählen werde, wollte seine Wahl aber noch nicht öffentlich machen. Die Amtszeit des aktuellen Fed-Chefs Jerome Powell endet im Mai. Laut einem Bericht des Wall Street Journals gilt der langjährige Wirtschaftsberater Kevin Hassett als aussichtsreichster Kandidat.

HSBC

hat Brendan Nelson als Group Chair ernannt und damit die einjährige Suche nach einer der wichtigsten Positionen in der Finanzbranche abgeschlossen. Nelson ist seit September 2023 Mitglied im Board der Bank, seit 1. Oktober 2025 war er bereits interimistisch Group Chair. Sein Vorgänger Mark Tucker war am 30. September als Chef des Boards zurückgetreten.

