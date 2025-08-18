MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Eine geringere Großschadensbelastung im zweiten Quartal hat zu einem kräftigen Gewinnanstieg in den ersten sechs Monaten beigetragen. Der Nettogewinn stieg um knapp ein Viertel auf 2,6 Milliarden Dollar. Allein im zweiten Quartal betrug er 1,3 Milliarden Dollar. Der Versicherungsumsatz sank im Halbjahr um 6 Prozent auf 20,95 Milliarden Dollar. Die Kapitalanlagerendite stieg auf 4,1 von 4,0 Prozent, die Eigenkapitalrendite auf 23,0 von 19,6 Prozent. Die Schaden-Kosten-Quote im Schaden-Rückversicherungsgeschäft verbesserte sich auf 81,1 Prozent von 84,3 Prozent im Vorjahr. Swiss Re blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück, und wir halten an unseren Zielen für das Gesamtjahr fest", sagte CEO Andreas Berger.

