Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Ein Bundesgericht hat US-Präsident Donald Trump die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen praktisch alle Länder zu verhängen. Damit sind die "Liberation Day"-Zölle, die einen globalen Handelskrieg ausgelöst haben und die Weltwirtschaft ins Wanken zu bringen drohten, nichtig. Trump hatte sich bei der Ankündigung seiner Zollpläne auf den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977 berufen und erklärt, das anhaltende Handelsdefizit der USA habe zu einem nationalen Notstand geführt, der die Wirtschaft behindere und eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung darstelle. "Das Gericht interpretiert das IEEPA nicht so, dass es eine derart uneingeschränkte Befugnis verleiht, und hebt die angefochtenen Zölle auf, die auf dieser Grundlage verhängt wurden", urteilte nun allerdings ein Gremium aus drei Richtern. Eine unbegrenzte Übertragung von Zollbefugnissen stelle eine unzulässige Abtretung der gesetzgeberischen Macht dar. Der US-Kongress habe dem IEEPA Grenzen gesetzt, die festlegen, wann und wie der Präsident Zölle erheben könne. Die Anwälte der Trump-Administration kündigten kurz nach der Entscheidung des US-Gerichts für Internationalen Handel an, Berufung einzulegen. Sollte das Urteil Bestand haben, müsste die Trump-Administration eine andere Rechtfertigung für ihre globalen Zölle finden.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,4% gg Vq

1. Veröff.: -0,3% gg Vq

4. Quartal: +2,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

1. Veröff.: +3,7% gg Vq

4. Quartal: +2,3% gg Vq

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 227.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.001,25 +1,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.816,00 +2,0%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.411,50 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 38.399,58 +1,8%

Hang-Seng (Hongk.) 23.501,62 +1,0%

Schanghai-Comp. 3.363,99 +0,7%

Kospi (Seoul) 2.673,60 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Für Kauflaune sorgt zum einen, dass in den USA das Gericht für Internationalen Handel die von der US-Regierung verhängten Zölle für nichtig erklärt hat, zum anderen, dass das KI-Flaggschiff Nvidia gute Quartalszahlen vorgelegt hat und auch mit dem Ausblick überzeugt. Präsident Trump habe seine Befugnisse überschritten, so die Begründung des US-Gerichts. Allerdings hat die US-Regierung Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Während des Berufungsprozesses dürften die Zölle wohl in Kraft bleiben, vermutet Analyst Michael Wan von der MUFG Bank in einer ersten Reaktion. Ökonom Paul Ashworth von Capital Economics bemerkt, das Urteil werde die Bemühungen der Trump-Administration, während der 90-tägigen Pause von den nun für illegal erklärten Zöllen schnell Handelsabkommen abzuschließen, wahrscheinlich durcheinanderbringen. Und andere Länder könnten vermutlich abwarten, ob ein höheres Gericht bereit sei, dieses Urteil aufzuheben. Unter den Einzelwerten stehen nach den Nvidia-Zahlen Chipaktien im Fokus. In Tokio ziehen Advantest um 4,6, Renesas um 4,4 und Tokyo Electron um 2,8 Prozent an. In Seoul geht es für Samsung Electronics um 0,5 und für SK Hynix um 1,8 Prozent nach oben. TSMC legen in Taipeh um 0,8 Prozent zu, Hongkong verbessern sich SMIC um 1,0 Prozent. Kräftige Gewinnen verzeichnen mit der Aussicht auf ein günstigeres Zollumfeld auch Autoaktien. Toyota steigen um 3,7, Nissan um 5,1 oder Honda um 3,4 Prozent. In Seoul legen Hyundai um 4,5 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.098,70 -0,6% -244,95 -0,5%

S&P-500 5.888,55 -0,6% -32,99 -1,3%

NASDAQ Comp 19.100,94 -0,5% -98,23 -0,6%

NASDAQ 100 21.318,17 -0,5% -96,82 +1,9%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,00 Mrd 1,14 Mrd

Gewinner 699 2.399

Verlierer 2.061 388

unverändert 81 51

Leichter - Viele Akteure wollten vor neuen Käufen erst Geschäftsbericht und Ausblick von Nvidia am Abend nach Börsenschluss abwarten. Das im Späthandel veröffentlichte Protokoll des jüngsten Fed-Treffens drückte die Aktienkurse auf die Tagestiefs. Bei dem Treffen dominierten Bedenken über ein mögliches Anziehen der Inflation wegen der Zollpolitik von US-Präsident Trump. General Motors büßten 1,9 Prozent ein, nachdem der Autohersteller eine bedeutende Investition in die Produktion von Elektromotoren gestrichen hat und stattdessen ein Vielfaches dieser Ausgaben in die Herstellung von V8-Motoren stecken will. Stellantis büßten 3,1 Prozent ein. Laut den Analysten von Bernstein herrschte eine gewisse Enttäuschung darüber, dass für den Ende 2024 zurückgetretenen Unternehmenschef Carlos Tavares nun mit Antonio Filosa kein externer Kandidat ernannt wurde. Eine Gewinnwarnung verschreckte Anleger bei Macy's nur mäßig, zumal die berichteten Geschäftszahlen besser als gedacht ausfielen. Der Kurs ermäßigte sich um 0,5 Prozent. Abercrombie & Fitch sprangen um 14,7 Prozent nach oben, der Modehändler glänzte mit Geschäftszahlen oberhalb der Markterwartung.

US-ANLEIHEN

Nachdem eine Emission 2-jähriger Papiere am Vortag auf eine robuste Nachfrage gestoßen war, stand mit der Emission 5-jähriger Titel ein weiterer Test für das Interesse an US-Renten an. Die Stimmung hatte zuletzt unter den hohen und weiter steigenden US-Schulden gelitten. Die Emission stieß auf eine solide Nachfrage. In der Folge kamen die Renditen am Sekundärmarkt von den Tageshochs zwar zurück, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg gleichwohl um 5 Basispunkte auf 4,48 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1234 -0,5 1,1295 1,1320 +9,5%

EUR/JPY 164,10 0,3 163,56 163,27 +0,4%

EUR/GBP 0,8367 -0,2 0,8386 0,8389 +1,4%

GBP/USD 1,3427 -0,3 1,3470 1,3494 +7,9%

USD/JPY 146,07 0,9 144,81 144,23 -8,3%

USD/KRW 1.382,37 0,6 1.374,60 1.372,35 -6,8%

USD/CNY 7,1849 0,0 7,1823 7,1809 -0,4%

USD/CNH 7,2019 0,1 7,1916 7,1884 -1,9%

USD/HKD 7,8379 0,0 7,8372 7,8375 +0,9%

AUD/USD 0,6417 -0,1 0,6424 0,6438 +4,1%

NZD/USD 0,5934 -0,5 0,5965 0,5970 +6,3%

BTC/USD 107.687,10 0,1 107.543,15 108.998,60 +16,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Dollar-Erholung setzte sich begünstigt durch anziehende Marktzinsen fort, der Dollarindex gewann 0,4 Prozent. Die Erholung des Greenbacks dürfte nach Einschätzung von ING-Analyst Francesco Pesole aber begrenzt bleiben, da die Sorgen über ein nachlassendes US-Wirtschaftswachstum und das US-Budgetdefizit anhielten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,90 61,85 +1,7% +1,05 -15,3%

Brent/ICE 65,94 64,98 +1,5% +0,96 -14,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen angesichts der Aussicht auf weitere Sanktionen gegen Russland um bis zu 0,8 Prozent. Nachdem der Aggressor im Ukraine-Krieg keinerlei echten Willen für einen Waffenstillstand gezeigt hatte, mehrten sich die Anzeichen, dass nun auch US-Präsident Donald Trump die Geduld verlieren und neue Sanktionen verhängen könnte. Allerdings kamen die Preise deutlich von den Tageshochs zurück. Die Opec+ dürfte am Samstag eine Förderausweitung beschließen, hieß es dazu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.268,30 3.284,86 -0,5% -16,56 +25,9%

Silber 29,55 29,24 +1,1% +0,31 +5,1%

Platin 960,12 955,67 +0,5% +4,45 +9,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit gestiegenen US-Marktzinsen und dem festen Dollar um 0,2 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

USA - Geldpolitik

Die US-Notenbanker haben bei der jüngsten Sitzung am 6./7. Mai Bedenken über ein mögliches Anziehen der Inflation diskutiert. Umfangreiche Zollerhöhungen könnten die Preise in die Höhe treiben und Inflation schüren, wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht. Die Geldpolitiker waren sich demnach weitgehend einig, dass eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit und ein erhöhtes Risiko sowohl für eine höhere Arbeitslosigkeit als auch für eine Inflation keine Änderung ihrer abwartenden Haltung rechtfertigen.

HP

