Gold war mit der fortgesetzten Erholung bei den Risikopapieren und insbesondere mit Blick auf den Trump-Rückzieher bei Fed-Chef Powell als sicherer Hafen erneut nicht gesucht. Tatsächlich verzeichnete es phasenweise das größte Tagesminus seit rund 12 Jahren. Die Feinunze verbilligte sich um 2,6 Prozent auf 3.295 Dollar je Feinunze. Teilnehmer sprachen auch von Gewinnmitnahmen, nachdem das Edelmetall am Vortag erstmals über 3.500 Dollar geklettert war.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

US-HANDELSPOLITIK

Laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, wird es "keine einseitige Senkung der Zölle gegen China" geben. "Der Präsident hat deutlich gemacht, dass China eine Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten von Amerika treffen muss, und wir sind optimistisch, dass dies geschehen wird." Sie fügte hinzu, dass "wir auf jeden Fall eine Senkung der Zölle und von nicht-monetären Zollschranken von China sehen müssen".

Der japanische Finanzminister Kato hat bei den G7- und G20-Treffen in Washington seine Sorge über die Auswirkungen der US-Handelspolitik auf die Wirtschaft und die Märkte zum Ausdruck gebracht. Er werde eine enge Koordinierung zwischen den USA und Japan erörtern, wenn er am Donnerstag mit dem US-Finanzminister Scott Bessent zusammentreffe.

US-Präsident Trump hat zurzeit nicht die Absicht, die 25-prozentigen Zölle auf in Kanada hergestellte Autos und -teile zu erhöhen. Allerdings schloss er diesen Schritt für die Zukunft nicht aus.

Nach Pkw könnten auch Einfuhren von Lastkraftwagen und deren Bauteile in die USA mit Zöllen belegt werden. In einer Bekanntmachung des Federal Register heißt es, dass der Handelsminister eine Untersuchung eingeleitet habe, um die Auswirkungen der Einfuhren von mittelschweren und schweren Lastkraftwagen sowie von Teilen für mittelschwere und schwere Lastkraftwagen und deren Folgeprodukte für die nationale Sicherheit zu ermitteln.

Nach Kalifornien haben zwölf weitere US-Bundesstaaten die US-Regierung wegen der ihrer Ansicht nach unrechtmäßigen Zölle verklagt und den US-Gerichtshof für internationalen Handel aufgefordert, die Zölle sofort zu stoppen. Die Staaten sind Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon und Vermont.

ATOMSTREIT IRAN

Die US-Regierung sei bereit, dem Iran ein ziviles Atomprogramm zu erlauben, das sich ausschließlich auf importierten Kernbrennstoff stütze, sagte Außenminister Marco Rubio und skizzierte damit einen möglichen Kompromiss mit Teheran.

TOYOTA

plant, weitere 88 Millionen US-Dollar in sein Werk in West Virginia zu investieren, um dort eine Schlüsselkomponente für Hybridfahrzeuge zu montieren. Damit steigen die Gesamtinvestitionen in das US-Werk auf mehr als 2,8 Milliarden Dollar.

===

April 24, 2025 01:44 ET (05:44 GMT)