MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

07.08.25 07:45 Uhr

US-Präsident Donald Trump sieht eine "gute Chance", dass er sich bald mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin treffen wird. Er sagte, es sei nicht klar, ob Putin bereit sei, Frieden mit der Ukraine zu schließen. "Ich würde es keinen Durchbruch nennen", aber das Ergebnis wochenlanger Verhandlungen. "Wir sind hier, um es zu stoppen und das Töten zu stoppen." Trump sei auch offen dafür, sich mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, sagten mit den Plänen vertraute Personen.

Wer­bung

AIRBNB

Die Plattform für die Vermietung von Ferienunterkünften meldete einen Quartalsgewinn von 642 (Vorjahr: 555) Millionen Dollar oder 1,03 (0,88) Dollar pro Aktie. Analysten hatten laut FactSet im Konsens 94 Cent pro Aktie prognostiziert. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 3,10 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 3,03 Milliarden gerechnet. Der Umsatz wurde durch die gestiegene Zahl der Übernachtungen, einen leichten Anstieg der durchschnittlichen Tagesrate und den Umstand angekurbelt, dass Ostern dieses Jahr in den April fiel, wie das Unternehmen mitteilte. Airbnb erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 4,02 bis 4,10 Milliarden Dollar, während Analysten bislang mit 4,05 Milliarden kalkulieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:45 ET (05:45 GMT)