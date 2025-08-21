DAX24.423 +0,5%ESt505.465 -0,3%Top 10 Crypto15,84 +2,2%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.743 +0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl66,29 +0,5%Gold3.326 +0,3%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

20.08.25 07:44 Uhr

US-Milliardär Elon Musk bremst nach Angaben von Insidern still und leise seine Pläne, eine politische Partei zu gründen. Musk habe Verbündeten mitgeteilt, dass er sich auf seine Unternehmen konzentrieren möchte und zögere, mächtige Republikaner zu verärgern, indem er eine dritte Partei gründet, die republikanische Wähler abwerben könnte, sagten die Personen. Musks Haltung markiert eine Veränderung gegenüber Anfang letzten Monats, als er sagte, er wolle die sogenannte America Party gründen, um US-Wähler zu vertreten, die mit den beiden großen politischen Parteien unzufrieden sind.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Neuseelands Notenbank, die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), hat am Mittwoch die Zinsen weiter gesenkt, während die Wirtschaft Schwierigkeiten hat, an Fahrt zu gewinnen. Damit setzte die Notenbank ihren aggressiven Zyklus fort, der Mitte des vergangenen Jahres begann. Der offizielle Leitzins (official cash rate, OCR) wurde um 25 Basispunkte auf 3,00 Prozent gesenkt. Dies lag im Rahmen der breiten Konsenserwartungen unter Ökonomen. Die RBNZ teilte mit, sie habe eine Senkung um 50 Basispunkte erwogen und rechne mit weiteren Zinssenkungen, sollte die Inflation weiterhin gedämpft bleiben.

GOOGLE

will eine Strafe der EU mit Zugeständnissen in seinem Play Store abwenden. Wie das Unternehmen per Blogeintrag mitteilte, hat es angeboten, die Konditionen für Ermittler, die den Play Store nutzen, abzuändern. So sollen die Gebühren für Entwickler angepasst werden. Außerdem soll es Nutzern erleichtert werden, Angebote außerhalb des Stores wahrzunehmen. Gleichzeitig warnte Google davor, dass externe Links die Nutzer Sicherheitsrisiken aussetzen könnten.

August 20, 2025 01:45 ET (05:45 GMT)