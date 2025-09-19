will in den nächsten fünf Jahren 60.000 Mitarbeiter in den Bereichen Halbleiter, Biotechnologie und Künstliche Intelligenz einstellen. Der Mischkonzern will jährlich 12.000 neue Mitarbeiter einstellen, um "bei der Förderung neuer Unternehmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen für die Jugend an vorderster Front zu stehen". Die Regierung des neu ernannten südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung steht unter Druck, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, ein zentrales Problem in dem Land, das mit einer alternden Bevölkerung und einer niedrigen Geburtenrate zu kämpfen hat.

September 18, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)