hat im dritten Quartal 2025 vom Verkauf seiner Beteiligung an einem saudischen Joint Venture zu Beginn des Jahres profitiert. Der Aluminiumhersteller wies einen Gewinn von 232 (Vorjahr: 90) Millionen Dollar aus. Bereinigt erzielte Alcoa einen Verlust je Aktie von 2 Cent. Von Factset befragte Analysten hatten mit 3 Cent einen etwas höheren Verlust erwartet. Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 3 Milliarden Dollar zu, der Analystenkonsens lautete auf 3,09 Milliarden.

Wer­bung Wer­bung

HONEYWELL

ändert im Zuge der Ausgliederung seines Geschäftsbereichs Luft- und Raumfahrttechnik die Struktur seiner Geschäftssegmente und wird künftig über drei berichtspflichtige Segmente verfügen wird: Gebäudeautomatisierung, Industrieautomatisierung sowie Prozessautomatisierung und -technologie.

IBM

hat den Umsatz im dritten Quartal um 9 Prozent auf 16,33 Milliarden Dollar und lag damit über der Analystenschätzung, die laut Factset im Konsens auf 16,09 Milliarden lautete. Das KI-Geschäft stieg auf 9,5 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 2 Milliarden gegenüber dem zweiten Quartal. IBM erzielte einen Gewinn von 1,74 (Vorjahr: -0,33) Milliarden Dollar. Bereinigt und pro Aktie waren es 2,65 Dollar, mehr als Analysten mit 2,45 Dollar erwartet hatten. Angesichts der Verbesserung des Marktes und der besser als erwartet Quartalszahlen hob IBM den Ausblick für das Gesamtjahr an und rechnet nun mit einem Anstieg des Jahresumsatzes um mehr als 5 Prozent, zuvor lag die Prognose bei mindestens 5 Prozent. Die Jahresprognose für den freien Cashflow erhöhte IBM von 13,5 Milliarden auf 14 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 01:55 ET (05:55 GMT)