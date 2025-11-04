hat ein weiteres Quartal mit einem Rekordumsatz verzeichnet, angetrieben durch einen Anstieg neuer Kunden im Bereich KI-Technologie. Das Unternehmen für Datenanalytik vermeldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,18 Milliarden Dollar, eine Zunahme von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und einen Nettogewinn von 475,6 Millionen Dollar. Beides lag über den Erwartungen der Analysten.

Die US-Kaffeekette holt sich für ihren weltweit zweitgrößten Markt einen Partner an Bord und verkauft eine Mehrheitsbeteiligung am Chinageschäft an Boyu Capital. Boyu soll künftig einen Anteil von bis zu 60 Prozent an dem Chinageschäft halten. Die restlichen 40 Prozent verbleiben bei Starbucks, zusätzlich behalten die Amerikaner das Markeneigentum sowie die Lizenz an ihrer Marke.

