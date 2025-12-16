DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,1%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.640 +0,2%Euro1,1750 ±-0,0%Öl60,24 -0,2%Gold4.286 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- Stabilus kündigt Aktienrückkauf an -- Nordex erhält Großauftrag -- Ford mit Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
Top News
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

16.12.25 07:38 Uhr

Mehrere US-Bundesstaaten schließen sich der FTC in einer geänderten Klage gegen den Fahrdienstleister Uber wegen irreführender Abrechnungs- und Stornierungspraktiken bei seinem Abonnementdienst Uber One an. Die am Montag eingereichte geänderte Klageschrift fand die Beteiligung von 21 Bundesstaaten und dem District of Columbia.

Wer­bung

METAX

Das chinesische KI-Chip-Startup hat im Zuge seiner Erstnotierung fast 600 Millionen US-Dollar eingenommen. Erster Handelstag der MetaX-Aktie in Schanghai soll Mittwoch sein. Den Emissionserlös will MetaX unter anderem in die Entwicklung von Hochleistungsgrafikprozessoren stecken. Der Chiphersteller wurde 2020 von ehemaligen AMD-Mitarbeitern, darunter Chairman Chen Weiliang, gegründet und konzentriert sich auf Grafikprozessoren und zugehörige Lösungen. MetaX gehört ebenso wie Moore Threads zum Club der sogenannten Kleinen Drachen, die als die viel versprechendsten Startups im Chip- und KI-Bereich gelten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 01:39 ET (06:39 GMT)