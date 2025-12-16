Mehrere US-Bundesstaaten schließen sich der FTC in einer geänderten Klage gegen den Fahrdienstleister Uber wegen irreführender Abrechnungs- und Stornierungspraktiken bei seinem Abonnementdienst Uber One an. Die am Montag eingereichte geänderte Klageschrift fand die Beteiligung von 21 Bundesstaaten und dem District of Columbia.

Das chinesische KI-Chip-Startup hat im Zuge seiner Erstnotierung fast 600 Millionen US-Dollar eingenommen. Erster Handelstag der MetaX-Aktie in Schanghai soll Mittwoch sein. Den Emissionserlös will MetaX unter anderem in die Entwicklung von Hochleistungsgrafikprozessoren stecken. Der Chiphersteller wurde 2020 von ehemaligen AMD-Mitarbeitern, darunter Chairman Chen Weiliang, gegründet und konzentriert sich auf Grafikprozessoren und zugehörige Lösungen. MetaX gehört ebenso wie Moore Threads zum Club der sogenannten Kleinen Drachen, die als die viel versprechendsten Startups im Chip- und KI-Bereich gelten.

December 16, 2025 01:39 ET (06:39 GMT)