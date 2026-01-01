APPLE / GOOGLE

Die nächste Version des digitalen Assistenten Siri von Apple soll mit Googles KI-Modell Gemini betrieben werden. Der iPhone-Hersteller und der Google-Mutterkonzern Alphabet haben eine auf mehrere Jahre ausgelegte KI-Partnerschaft geschlossen.

Wer­bung Wer­bung

CITIGROUP

beabsichtige den Abbau von 1.000 Arbeitsplätzen in der laufenden Woche, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Entlassungen seien Teil des vor zwei Jahren bekanntgegebenen Plans, bis Ende dieses Jahres 20.000 Stellen bei der Bank zu streichen.

ORSTED

Das dänische Unternehmen für erneuerbare Energien darf die Arbeiten an seinem US-Projekt Revolution Wind vorerst fortsetzen, obwohl die Trump-Regierung versucht hat, das Vorhaben an der US-Ostküste zu stoppen. Ein US-Bundesrichter in Washington, D.C., gab am Montag dem Antrag des Unternehmens auf eine einstweilige Verfügung gegen den von der Trump-Regierung verhängten Baustopp für das 5-Milliarden-US-Dollar-Projekt statt. Die US-Regierung hatte im Dezember die Bundeslizenzen für fünf Windprojekte an der US-Ostküste ausgesetzt. Hintergrund waren "Sicherheitsrisiken, die das US-Kriegsministerium in kürzlich fertiggestellten geheimen Berichten identifiziert hatte".

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)