Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von mehr als 10 Prozent an Norwegian Cruise Line aufgebaut. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, will Elliott auf Veränderungen dringen, um den Kreuzfahrtbetreiber wieder auf Kurs zu bringen.

Die irische Datenschutzbehörde DPC hat eine Untersuchung gegen den Nachrichtendienst X wegen Bedenken eingeleitet, das Unternehmen könnte mit seinem KI-Chatbot Grok gegen die Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union verstoßen. Die DPC stehe mit der irischen Tochtergesellschaft von X, XIUC in Kontakt, "seit vor einigen Wochen erste Medienberichte über die mutmaßliche Fähigkeit von X-Nutzern erschienen sind, den @Grok-Account auf X zur Erstellung sexualisierter Bilder realer Personen - einschließlich Kindern - aufzufordern", sagte der stellvertretende DPC-Vorsitzende Graham Doyle.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

February 17, 2026 01:45 ET (06:45 GMT)