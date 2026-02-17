DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,1%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.793 -0,7%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,07 -0,7%Gold4.922 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Nikkei tiefer -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

17.02.26 07:44 Uhr

Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von mehr als 10 Prozent an Norwegian Cruise Line aufgebaut. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, will Elliott auf Veränderungen dringen, um den Kreuzfahrtbetreiber wieder auf Kurs zu bringen.

Wer­bung

X

Die irische Datenschutzbehörde DPC hat eine Untersuchung gegen den Nachrichtendienst X wegen Bedenken eingeleitet, das Unternehmen könnte mit seinem KI-Chatbot Grok gegen die Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union verstoßen. Die DPC stehe mit der irischen Tochtergesellschaft von X, XIUC in Kontakt, "seit vor einigen Wochen erste Medienberichte über die mutmaßliche Fähigkeit von X-Nutzern erschienen sind, den @Grok-Account auf X zur Erstellung sexualisierter Bilder realer Personen - einschließlich Kindern - aufzufordern", sagte der stellvertretende DPC-Vorsitzende Graham Doyle.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 01:45 ET (06:45 GMT)