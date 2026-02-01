DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -2,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.620 -2,7%Euro1,1758 -0,1%Öl70,97 -1,0%Gold5.135 +0,6%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

23.02.26 08:21 Uhr

China prüft derzeit das Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zu Trumps globalen Zöllen und seinen Auswirkungen. Das chinesische Handelsministerium erklärte. China werde alternative Handelsmaßnahmen zum Schutz der eigenen Interessen in Betracht ziehen. In seiner Reaktion erklärte das chinesische Handelsministerium, dass die einseitigen Maßnahmen der USA, darunter die sogenannten Gegenzölle und die Zölle im Zusammenhang mit Fentanyl, sowohl gegen internationale Handelsregeln als auch gegen US-amerikanisches Recht verstoßen und den Interessen keiner der Parteien dienten.

USA - Geldpolitik

Die Präsidentin der Fed-Filiale von Dallas Fed, Lorie Logan, ist mit Blick auf die Leitzinsen "vorsichtig optimistisch" und räumt ein, dass Unternehmen möglicherweise mit weiteren Unsicherheiten konfrontiert sein könnten - darunter auch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Freitag zu den Zöllen. Bei der Erörterung möglicher Inflationsrisiken durch Zollrückerstattungen erklärte Logan, dass die Fed die Gesamthöhe der Zahlungen berücksichtigen müsse, die in die Wirtschaft zurückflössen. Außerdem, welche anderen Maßnahmen als Reaktion darauf ergriffen werden könnten und wie die Finanzmärkte darauf reagieren.

RYERSON

Das Unternehmen verwies auf Synergiepotenziale aus der neuen Fusion und erwartet eine Verbesserung der Nachfrage. Die Aktie stieg am Freitag um 14 Prozent auf 27,30 US-Dollar. CEO Eddie Lehner sagte Analysten, dass die Synergien aus der Fusion mit Olympic Steel Ryerson beim Schuldenabbau helfen würden. Das Unternehmen erwarte, dass die Fusion jährliche Synergien und einen Schuldenabbau in Höhe von 120 Millionen Dollar bringen werde, so Lehner.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 02:22 ET (07:22 GMT)