MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag leichter

Die MorphoSys-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 17,09 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 17,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.555 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,92 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 03.08.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,88 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 59,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,20 EUR erwirtschaftet worden.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.11.2023 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,798 EUR je MorphoSys-Aktie.

