MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von MorphoSys hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:40 Uhr bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67,60 EUR. Bei 67,75 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,60 EUR. Zuletzt wechselten 971 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 365,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,54 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 07.08.2024 gerechnet. Am 06.08.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR ausweisen wird.

