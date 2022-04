MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 26,90 EUR

0,45% Charts

News

Analysen

Um 16:22 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 26,85 EUR nach oben. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 27,87 EUR zu. Bei 26,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242.938 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2021 auf bis zu 80,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 198,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 22,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,17 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 04.05.2022 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -11,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 36,00 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,90 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 15.03.2023.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,301 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf SAP (PD1HTS) - Hebeltrade auf Morphosys läuft weiter

Hot Stocks heute: Long-Trade auf Bayer und MorphoSys - Hörer-Aktie PayPal

MorphoSys-Aktie: Experten empfehlen MorphoSys im März mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys