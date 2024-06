MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 67,75 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:35 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,75 EUR. Bei 67,90 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,75 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 18.564 Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 69,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 78,57 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,38 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 29.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 27,54 Mio. EUR, gegenüber 62,32 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,81 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -6,215 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel hätte eine Investition in MorphoSys von vor 5 Jahren gekostet

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags