MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag im Aufwind

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 15,98 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 16,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.230 MorphoSys-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,32 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 56,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2022 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 14,96 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,20 EUR.

Am 16.11.2022 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,60 EUR gegenüber 0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 13.03.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --12,699 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

