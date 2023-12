MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 25,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 25,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 25,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.620 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 21,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,71 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,331 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

