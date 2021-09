MorphoSys Aktie News: MorphoSys leichter

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 48,71 EUR

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 48,78 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 48,47 EUR. Bei 49,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 64.092 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 17.08.2021 gab der Anteilsschein bis auf 43,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,63 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,600 EUR je Aktie aus.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

