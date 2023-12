MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf MorphoSys-Kurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 24,94 EUR.

Um 11:35 Uhr rutschte die MorphoSys-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 24,94 EUR ab. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 24,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 185.545 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 30,27 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,60 EUR an.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 63,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 95,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,525 EUR je MorphoSys-Aktie.

