MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 25,16 EUR ab.

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 25,16 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 24,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.616 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 22,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 26,60 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -7,525 EUR je Aktie aus.

