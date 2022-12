MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 16,17 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,39 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 16,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.275 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,87 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 31,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2022. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,60 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 95,80 EUR gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -12,699 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

