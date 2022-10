MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,20 EUR

Die MorphoSys-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 19,15 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 19,05 EUR. Bei 19,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 25.154 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 55,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,08 EUR am 07.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 19,13 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 43,92 EUR.

Am 03.08.2022 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 59,40 EUR gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die MorphoSys-Bilanz für Q3 2022 wird am 16.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte MorphoSys die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -11,867 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

MorphoSys-Aktie dennoch unter Druck: Vorstand will weiterhin im Jahr 2026 die Profitabilität erreichen

MorphoSys-Aktie deutlich fester: MorphoSys legt Daten für Blutkrebsmedikament Monjuvi vor

Biogen-Aktie +39 Prozent: Biogen feiert Fortschritte bei neuem Alzheimer-Medikament - Auch Rally bei MorphoSys-Aktie, Roche-Aktie und Co.

