MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von MorphoSys

Um 12.07.2022 16:22:01 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 21,13 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 21,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,10 EUR. Zuletzt wechselten 128.633 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,10 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 68,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 44,17 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 41,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,08 Prozent verringert.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Am 02.08.2023 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2022 -9,925 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MorphoSys